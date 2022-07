Pékin accueille à nouveau des vols internationaux

Pékin accueille des vols de passagers étrangers pour la première fois depuis plus de deux ans, alors que la Chine assouplit certaines parties de ses lois strictes sur les passages de frontières, a fait savoir l'agence de presse financière Bloomberg.

Sur son site internet, "Air China" indique avoir reprogrammé un vol hebdomadaire direct en provenance de Paris. Son homologue japonaise ANA reprendra également ses vols au départ de Narita en août. À la fin du mois de juin, Ethiad avait à nouveau affrété des vols vers Pékin après la décision de la Chine de réduire le temps de quarantaine des voyageurs. Ces derniers ne devant plus être isolés que sept jours au lieu de 21. L'Administration chinoise de l'aviation civile (CAAC) avait interdit en 2020 les vols directs en direction de Pékin. Toute personne désireuse de se rendre dans la capitale chinoise devait, au préalable, se rendre dans une des villes approuvées par les autorités pour y effectuer une quarantaine avant d'enfin accéder à la capitale. Plus tôt dans le mois, les mêmes autorités de régulation avaient annoncé que les vols commerciaux allaient également reprendre régulièrement. Même avec l'assouplissement des règles de quarantaine, la Chine reste isolée dans un monde qui cohabite désormais avec le virus. Les personnes qui veulent s'y rendre, doivent remplir un certain nombre de conditions et doivent s'attendre à d'éventuelles contraintes. Il existe également une règle qui limite les compagnies aériennes à un seul vol international par semaine, qui limite le nombre de passagers, et qui offre également la possibilité de suspendre les vols. (Belga)