Premier League - L'attaquant international italien Gianluca Scamacca arrive à West Ham

Gianluca Scamacca a signé un contrat de cinq ans (avec une option pour une saison supplémentaire) avec West Ham, en Premier League. L'attaquant international italien de 23 ans arrive de Sassuolo.

West Ham a annoncé mardi soir la venue du buteur qui a trouvé le chemin des filets à 16 reprises la saison dernière en Serie A. Scamacca a terminé sixième du classement des meilleurs buteurs en Italie derrière Immobile (27), Vlahovic (24), Martinez (21), Abraham et Simeone (17). Formé à la Lazio puis à la Roma, il avait rejoint le PSV à 16 ans en 2015. A 18 ans, il est arrivé à Sassuolo et a débuté en Serie A en octobre 2017. Il a ensuite été prêté à Cremonese et Ascoli en Serie B puis au PEC Zwolle et à la Genoa où il a inscrit 12 buts lors de la saison 2020-21 de quoi revenir la saison dernière à Sassuolo. Scamacca a effectué ses débuts avec la Nazionale en septembre 2021 et compte 7 caps. (Belga)