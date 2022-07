Standard: Noah Ohio séduit par l'honnêteté de Ronny Deila

Noah Ohio a livré ses premières impressions en conférence de presse mercredi après-midi, alors qu'il a joué ses premières minutes avec le Standard face à La Gantoise vendredi en ouverture du championnat. L'attaquant de 19 ans s'est montré satisfait d'avoir intégré le noyau du Standard. "Mes impressions sont bonnes, j'ai été bien accueilli", a-t-il lancé d'emblée. "Les fans ont été fantastiques durant ce premier match, l'atmosphère était impressionnante et l'ambiance dans l'équipe est bonne".

C'est le projet porté par le club ainsi que l'attitude du coach, Ronny Deila, qui ont incité le Néerlandais, arrivé en provenance de Leipzig, à rejoindre le Standard pour cette nouvelle saison. "'J'aurais pu rester en Allemagne ou rejoindre l'Angleterre, mais le coach m'a beaucoup parlé, son discours m'a plu parce qu'il s'est montré honnête avec moi, c'est quelque chose que j'aime. Le noyau est de qualité et les joueurs sont heureux d'être là. Nous allons tout faire pour que le Standard retrouve la place qu'il mérite. C'est le bon choix pour moi, je veux inscrire autant de buts que possible et faire mieux que la saison passée où mes débuts ont été difficiles", a-t-il encore assuré. L'attaquant, qui voit le championnat belge, comme un tremplin donnant sa chance aux jeunes, n'est pas encore totalement physiquement prêt : "Je ne suis pas encore à 100 %, je dois encore travailler. On n'est pas dans le rush. Le staff et le coach connaissent mon état physique. Je suis sûr que j'aurai mes minutes de jeu en temps voulu", a-t-il ajouté. (Belga)