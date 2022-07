Tuerie de Chevaline en France: le dossier bientôt au pôle "cold cases"

Le dossier de la "tuerie de Chevaline", quadruple meurtre d'une famille venue de Grande-Bretagne et d'origine irakienne, survenu en 2012 près des Alpes françaises, non élucidé, pourrait atterrir au nouveau pôle "cold cases", doté davantage de "moyens humains", a annoncé mercredi une source judiciaire.

Le parquet d'Annecy (Haute-Savoie) a requis le dessaisissement du juge local, en vue de sa transmission au nouveau pôle judiciaire consacré "aux crimes en série et non élucidés", confirmant une information du quotidien Le Parisien/Aujourd'hui en France. La procureure d'Annecy, Lise Bonnet-Mathis, attend un retour pour "début août" du juge d'instruction de Nanterre, en région parisienne, au sujet de cette requête. Le 5 septembre 2012, un Britannique d'origine irakienne de 50 ans, Saad al-Hilli, son épouse de 47 ans, suédoise d'origine irakienne, et sa belle-mère de 74 ans avaient été retrouvés morts dans leur voiture, avec plusieurs balles dans la tête, sur une route de campagne près de Chevaline, non loin du lac d'Annecy, ville des Alpes dans le sud-est de la France. L'une des fillettes du couple al-Hilli avait été grièvement blessée tandis que la seconde, recroquevillée sous les jambes de sa mère, s'en était miraculeusement sortie indemne. Un cycliste de la région, Sylvain Mollier, 45 ans, probable victime collatérale, avait également été abattu. Énigme judiciaire, l'affaire Chevaline a déjà donné lieu à des milliers d'heures d'enquête et d'auditions, des tonnes de documents épluchés et quatre interpellations, sans pour autant livrer son mystère. (Belga)