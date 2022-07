Werkuha Getachew visera le record du monde du 3 000 m steeple au Mémorial Van Damme

Werkuha Getachew, vice-championne du monde du 3 000 m steeple la semaine dernière à Eugene aux États-Unis, va tenter de battre le record du monde de la distance lors du Mémorial Van Damme prévu le 2 septembre au stade Roi Baudouin à Bruxelles, ont annoncé les organisateurs mercredi.

L'Éthiopienne devra faire avec la concurrence de la Kazakhe Norah Jeruto, championne du monde en signant le troisième meilleur temps de l'histoire en 8:53.02. Getachew avait, elle, réalisé le quatrième chrono de l'histoire sur la distance en 8:54.61. Le record du monde appartient à la Kényane Beatrice Chepkoech, établi en 2018 à Monaco en 8:44.32. "Getachew s'attaquera au record du monde à Bruxelles, sans doute suivie comme son ombre par la championne du monde Jeruto et la numéro quatre des Mondiaux et leader de la Diamond League, Winfred Yavi. Ainsi que par la détentrice du record du monde, Chepkoech", a communiqué l'organisation du meeting. Les organisateurs ont également confirmé la présence de la championne du monde australienne Eleanor Patterson au saut en hauteur. Les Ukrainiennes Yaroslava Mahuchick, vice-championne du monde, et Yuliya Levchenko avaient déjà confirmé leur présence tout comme Nafi Thiam. Plusieurs athlètes s'étant illustrés à Eugene ont déjà confirmé leur participation au Mémorial Van Damme: le Suédois Mondo Duplantis, qui s'est offert un record du monde à la perche en plus du titre mondial, la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, championne du monde du 100 m pour la 5e fois, et l'Américain Erriyon Knighton, médaille de bronze au 200 m et plus jeune médaillé de l'histoire des championnats du monde. (Belga)