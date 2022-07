39 morts à bord d'un camion en Angleterre - La police de l'Essex recherche un dernier suspect pour résoudre l'enquête

La police du comté d'Essex, en Angleterre, a diffusé la photo d'un Roumain de 48 ans soupçonné de faire partie d'un réseau de trafic d'êtres humains en lien avec les 39 migrants vietnamiens retrouvés morts dans un camion frigorifique en octobre 2019. Cet individu serait "la dernière pièce du puzzle" que constitue l'enquête.Le 23 octobre 2019, 39 corps sans vie ont été découverts dans un camion frigorifique à Grays, un arrondissement du comté d'Essex, dans le sud de l'Angleterre. Il est vite apparu que le camion avait quitté Zeebrugge pour Purfleet l'après-midi précédent. Dans le cadre de l'enquête sur cette affaire, la police de l'Essex espère toujours retrouver un suspect roumain, Marius Draghici, soupçonné d'avoir fait partie du réseau qui coordonnait le trafic de migrants vers le Royaume-Uni. La police d'Essex a déclaré qu'elle utilisait "un certain nombre de tactiques" pour le retrouver. Parallèlement à la diffusion de la photographie, un appel a également été lancé pour solliciter l'aide de personnes en Espagne et en Roumanie. Le suspect, qui travaille dans le secteur des transports, a des relations dans la région roumaine de Bacau et en Espagne, selon les autorités. (Belga)