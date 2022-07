Aucun Belge ne se qualifie pour les demi-finales du K1 à Augsburg

Aucun des quatre Belges engagés n'a réussi à passer le cap des séries du K1, jeudi, aux championnats du monde de canoë-kayak slalom, qui se disputent jusqu'à dimanche à Augsburg, en Allemagne. Ni Janina Kriesinger chez les dames, ni Gabriel De Coster, Maxime Aubertin ou Guillaume Hellin, chez les messieurs, ne se sont classés en ordre utile pour se qualifier pour les demi-finales.

De Coster est pourtant passé à 22 centièmes de la qualification lors du premier run, terminant 31e juste derrière les 30 premiers finalistes. Dans la 2e série, le kayakiste de Tervuren a touché la 15e porte avant de manquer les 20e, 21e et 22e portes finales, laissant filer l'une des dix autres places qualificatives pour les demies. Aubertin, 34e et 32e des 2 séries, comme Hellin, 55e et 33e, ont également été éliminés d'entrée. Janina Kriesinger, respectivement 43e et 21e des 2 premiers run, a subi le même sort. Mercredi, lors de la course par équipes masculines remportée par l'Allemagne, la Belgique avait pris la 17e place sur 20 partants. Dimanche, les quatre Belges participeront aux séries du kayak extrême (Belga)