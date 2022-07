La fédération allemande de football retire le surnom 'Mannschaft' pour l'équipe nationale

La fédération allemande de football (DFB) a décidé de retirer le surnom 'die Mannschaft' (l'équipe en français) pour ses équipes nationales, a confirmé le président de la DFB Bernd Neuendorf après une réunion jeudi.

Ce surnom était connu et surtout populaire à l'étranger mais beaucoup d'Allemands trouvaient ce surnom trop arrogant et irrespectueux envers les adversaires comme l'ont démontré des sondages. L'appellation "die Mannschaft" avait été introduite en 2015 par la DFB, qui avait auparavant donné comme surnom "Nationalelf" à l'équipe nationale. Cette décision avait été bien reçue à l'époque. "Nous avons beaucoup de noms, mais aucun ne reflète aussi bien ce que nous représentons: la créativité, la force, le respect, le fair-play, l'unité et la solidarité", avait déclaré à l'époque Oliver Bierhoff, manager de l'équipe nationale. (Belga)