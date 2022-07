Le premier ministre néerlandais dénonce les actions "périlleuses" des agriculteurs

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré jeudi sur son compte Twitter qu'il estimait que les "actions de protestation d'un petit groupe d'agriculteurs" sur les autoroutes sont "inacceptables" et "périlleuses pour leur vie". "Il existe suffisamment d'autres possibilités pour exprimer votre mécontentement dans le cadre de la loi. La plupart des agriculteurs les utilisent aussi", a-t-il ajouté.

"Mettre délibérément en danger d'autres personnes, endommager nos infrastructures et menacer les personnes qui aident à nettoyer dépasse toutes les limites", a déclaré M. Rutte. Il a exprimé son soutien aussi bien pour la Rijkswaterstaat (agence du gouvernement néerlandais chargée des infrastructures publiques) que pour la police "qui travaillent de toutes leurs forces pour limiter les conséquences de ces actions" et a appelé les personnes qui ont été menacées à porter plainte. L'homme fort du gouvernement batave dit être en contact avec ses ministres les plus proches malgré le fait qu'il soit actuellement en vacances. Plusieurs ministres ont fait état par écrit de leurs préoccupations et ont demandé l'arrêt des actions illégales. Un porte-parole du premier ministre affirme qu'il y a une concertation "constante" au sein du gouvernement même si "tout ne se passe pas publiquement." Il ajoute que les ministres "suivent et prennent des mesures si nécessaire". Beaucoup de consultations ont lieu avec la police, le parquet et les communes, selon le ministère néerlandais de la Justice et de la Sécurité. Dilan Ye?ilgöz, ministre de la Justice et de la Sécurité du pays, ne s'est pas encore montrée publiquement dans la presse ou ailleurs, selon elle à cause des vacances parlementaires. Quant au ministère de la Défense, il a expliqué qu'aucune demande aux forces armées n'avait été faite pour l'instant pour qu'elles viennent en aide pour le nettoyage de l'autoroute dégradée. (Belga)