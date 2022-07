ATP Kitzbühel - Le vétéran Bautista Agut attend de connaître l'autre finaliste

La finale du tournoi de tennis de Kitzbühel, en Autriche, opposera l'Espagnol Roberto Bautista Agut, 20e mondial, à l'Autrichien Filip Misolic (ATP 205), qui bénéficie d'une invitation, ou à l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 140). Leur match a été interrompu par la pluie au début du tie break du 2e set: 6-2, 2-6, 6-6 (1/0) après 2h16 de jeu.

Vendredi en demi-finales de cet ATP 250 disputé sur terre battue et qui offre une dotation de 534.555 euros, Bautista Agut, 3e tête de série, a éliminé son compatriote Albert Ramos-Vinolas (ATP 52), 5e tête de série, en deux manches 6-3 et 7-6 (7/3). Bautista Agut s'est toutefois fait une petite frayeur quand, menant 6-3 et 5-2, il a vu revenir Ramos-Vinolas à 6-6, son adversaire écartant au passage trois balles de match à 5-4. Finalement après 2h04 de jeu, Bautista Agut a obtenu son billet pour sa 3e finale de l'année après celle gagnée à Doha et celle perdue à Majorque. A 34 ans, il compte 10 titres ATP avant de disputer samedi sa 21e finale. Misolic, 20 ans, a connu une journée chargée. Il a d'abord gagné son quart de finale contre le Serbe Dusan Lajovic (ATP 80), qui n'avait pu se jouer jeudi. Il lui a fallu 2h23 pour s'imposer 2-6, 7-6 (7/5) et 6-3. En fin d'après-midi, il a retrouvé en demie l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 140). Les deux joueurs venaient de se rencontrer au 1er tour des qualifications de l'ATP 250 de Gstaad et l'Allemand de 30 ans s'était imposé en trois manches 3-6, 7-6 (7/4), 6-0. (Belga)