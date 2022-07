Battus 3-0 par l'Allemagne en demies, les Young Red Lions joueront pour le bronze

Les Young Red Lions, l'équipe nationale masculine de hockey des moins de 21 ans, n'est pas parvenue à se qualifier pour la finale de l'Euro juniors, vendredi après-midi à Gand, dans les installations de la Gantoise. Les jeunes Belges se sont en effet inclinés 0-3 face à l'Allemagne, tenante du titre. La Belgique jouera samedi pour le bronze contre l'Espagne, battues également 3-0 par les Pays-Bas dans l'autre demie.

Les Allemands se sont montrés beaucoup plus réalistes que les Belges en zone de conclusion, inscrivant 2 goals sur déviation en première mi-temps via Mario Schachner (18e) et Nikas Berendts (27e). Peu après le retour des vestiaires Elian Mazkour coupait court aux espoirs de remontée des joueurs de Jeroen Baart (3-0, 33e). En phase de poules, les Belges s'étaient inclinés 4-1 devant l'Espagne, qu'ils retrouveront donc samedi, puis s'étaient imposés 2-1 devant l'Angleterre et 6-0 sur l'Écosse, terminant 2e de leur groupe. Cet accès au dernier carré de la compétition assurait également la participation de la Belgique à la prochaine Coupe du Monde U21 qui aura lieu à Kuala Lumpur, fin 2023. Dimanche (13h30), les Belges tenteront de monter sur le podium européen en affrontant dans la petite finale pour le bronze des Espagnols qui leur avaient causé du souci dans leur match d'ouverture, dimanche dernier. La finale entre l'Allemagne et les Pays-Bas est programmée à 18h00. (Belga)