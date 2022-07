CSIO 5* Hickstead - La Belgique 4e de la Coupe des Nations et qualifiée pour la finale à Barcelone

La Belgique a pris la 4e place de la Coupe des Nations en équitation disputée vendredi dans le cadre du CSIO 5 étoiles d'Hickstead en Grande-Bretagne et se qualifie pour la finale à Barcelone en automne.

Dans ce barême A 1m60, Koen Vereecke, en selle sur Kasanova, Pieter Clemens (Akarad Hero), Wilm Vermeir (IQ) et Olivier Philippaerts (Miro) ont totalisé 12 points de pénalité pour finir 4e (12-221.15) derrière la France (0-41.95) victorieuse d'un barrage face à l'Allemagne, 2e (0-42.89), et le Brésil, 3e (4-44.38), qui complète le podium. Koen Vereecke a réussi deux sans-fautes lors de ses deux passages. Wilm Vermeir, lors du premier tour, et Pieter Clemens lors du second, ont commis deux fautes chacun alors qu'Olivier Philippaerts a commis deux fautes dans son premier passage et une lors de son second exercice. Le moins bon résultat à chaque fois n'est pas pris en compte. Il s'agissait de la 5e des six manches de la division 1 européenne de la Coupe des Nations et la dernière au cours de laquelle la Belgique pouvait prendre des points. La Belgique l'avait emporté il y a deux semaines à Falsterbo en Suède et avec un total de 285 points occupe la 2e place provisoire derrière l'Allemagne (330 points) et devant la France et les Pays-Bas (280 points). La Grande-Bretagne a 265 points, la Suisse 225, la Suède 215 et l'Irlande 210. La Norvège ferme la marche avec 165 points. La dernière étape a lieu à Dublin en Irlande du 17 au 21 août où la France, l'Irlande, les Pays-Bas, la Norvège et la Suisse peuvent marquer des points. Les sept premiers pays sont qualifiés pour la finale à Barcelone du 29 septembre au 2 octobre. (Belga)