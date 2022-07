FOJE - Une deuxième médaille d'or pour la Belgique avec Ylio Philtjens à la perche

Ylio Philtjens, 16 ans, a remporté le concours de la perche lors de l'avant-dernière journée du Festival Olympique de la jeunesse européenne (FOJE) vendredi à Banska Bystrica en Slovaquie.

C'est la deuxième médaille, toutes les deux en or, pour la Belgique après la victoire en cyclisme sur route de Cedric Keppens jeudi. Ylio Philtjens a franchi une barre à 4m95 lui qui disposait d'un record personnel à 5m80. Le Limbourgeois de Hasselt l'emporte devant l'Estonien Karl Kristjan Pohlak et le Grec Pavlos Kriaras qui reçoivent chacun une médaille d'argent avec un saut à 4m90. Ylio Philtjens a ensuite manqué trois essais à 5m00. Le FOJE est une compétition multisports destinée aux jeunes athlètes européens entre 12 et 18 ans. Seuls les sports olympiques sont inscrits au programme. (Belga)