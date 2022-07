La 75e édition accueillera huit WorldTeams

Les organisateurs de la 75e édition du Circuit du Houtland cycliste ont annoncé vendredi qu'ils seront en mesure de présenter le mercredi 21 septembre "un plateau de coureurs jamais vu auparavant". Pas moins de huit WorldTeams prendront le départ de cette course de catégorie 1.1 sur le nouveau site de départ d'Eernegem, qui remplace Middelkerke. Le parcours est encore en cours d'élaboration. Il est déjà acquis qu'il y aura des circuits locaux à Eernegem ainsi qu'à l'arrivée à Lichtervelde.

"Avec Intermarché-Wanty Gobert, Team DSM, Cofidis, Lotto Soudal, Jumbo-Visma, BORA - hansgrohe, Israel-Premier Tech et Team BikeEexchange-Jayco, nous avons déjà réussi à obtenir huit WorldTeams", a déclaré Wouter Donck du comité d'organisation. "Arkéa-Samsic, TotalEnergies, Alpecin-Deceuninck, Sport Vlaanderen-Baloise, Human Powered Health, UNO-X et Bingoal Sauces Pauwels-WB seront également au départ. Le reste du peloton est composé d'équipes continentales, où de nombreux coureurs locaux font leur apparition. Je pense que si nous avons autant de WorldTeams, c'est parce que les équipes veulent augmenter leurs points dans le classement UCI pour assurer leur place (en WorldTour, NDLR) pour l'année prochaine." L'année dernière, le Néerlandais Taco van der Hoorn s'était imposé légèrement détaché. Son compatriote Danny van Poppel avait remporté le sprint pour la deuxième place, devant Gerben Thijssen et Timothy Dupont. Les équipes participantes: WorldTeams: Intermarché-Wanty Gobert (Bel), Team DSM (All), Cofidis (Fra), Lotto Soudal (Bel), Jumbo-Visma (P-B), BORA - hansgrohe (All), Israel-Premier Tech (Isr), Team BikeEexchange-Jayco (Aus) ProTeams: Arkéa-Samsic (Fra), Alpecin-Deceuninck (Bel), Bingoal Pauwels Sauces-WB (Bel), Sport Vlaanderen-Baloise (Bel), UNO-X Pro (Nor), Human Powered Health (USA) Équipes continentales: Tarteletto-Isroex (Bel), Elevate p/b Home Solution-Soenens (Bel), Minerva (Bel), Geofco Doltcini (Bel), Bolton Equities Black Spoke (N-Z), Metec-Solorwatt (P-B), GO Sport-Roubaix Lille Métropole (Fra). (Belga)