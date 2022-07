Le Beerschot a proposé un contrat de deux ans à son jeune produit, Romano La Morte

Le Beerschot a annoncé vendredi qu'il avait récompensé Romano La Morte, 17 ans, en lui offrant un contrat professionnel de deux ans.

L'attaquant a été associé au noyau A au début de la préparation et a saisi sa chance lors des matches amicaux. La Morte évoluait déjà sous le statut professionnel à Mouscron, mais suite à la faillite du club hurlu, il était libre. "Romano nous a convaincus par son éthique de travail et sa mentalité", a déclaré le directeur technique Sander Van Praet. "Il possède une bonne technique et le sens du but. Il est explosif et se déplace intelligemment entre les lignes." (Belga)