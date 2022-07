Tour de Pologne - Une course ouverte pour succéder à Joao Almeida

La 79e édition du Tour de Pologne (WorldTour) débute samedi avec la première étape entre Kielce et Lublin. La course s'annonce ouverte pour la succession du Portugais Joao Almeida, absent cette année, tandis que les chances de victoire belge seront minces.

19 coureurs belges sont, pour le moment, au départ du Tour de Pologne. Mauri Vansevenant (Quick Step-Alpha Vinyl), Steff Cras et Thomas De Gendt (Lotto Soudal) ou encore Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert) seront les principaux candidats à une victoire dans les étapes destinées aux grimpeurs ou aux baroudeurs. Pour le classement général, la course s'annonce ouverte pour succéder au Portugais Joao Almeida, absent cette année avec UAE Emirates. Deuxième du dernier Tour d'Italie, l'Équatorien Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) semble être le principal favori à la victoire finale. Le champion olympique devra cependant faire avec la concurrence du Colombien Sergio Higuita (Bora-hansgrohe), qui se prépare pour le Tour d'Espagne, ou encore l'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain Victorious). Dans les sprints, Edward Theuns (Trek-Segafredo), Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty Gobert) et Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) auront aussi une carte à jouer côté belge mais devront faire avec une grosse concurrence avec notamment Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vinyl), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Sam Bennett (Bora-hansgrohe), Pascal Ackermann (UAE Emirates), Olav Kooij (Jumbo-Visma), Kaden Groves (BikeExchange-Jayco) ou encore Elia Viviani et Ethan Hayter (Ineos Grenadiers). (Belga)