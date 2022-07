ATP Kitzbühel - Roberto Bautsita Agut trop fort en finale pour le jeune Filip Misolic

Roberto Bautista Agut a remporté le tournoi ATP 250 de Kitzbühel, joué sur terre battue et doté de 534.555 euros, samedi en Autriche. En finale, l'Espagnol , 20e mondial et tête de série N.3 s'est imposé en deux sets 6-2 et 6-2 au détriment du jeune Autrichien Filip Misolic (ATP 205). La rencontre a duré 1h34.

Plus tôt dans la journée samedi, Misolic, 20 ans, qui bénéficiait d'une invitation, avait dû terminer sa demi-finale interrompue vendredi par la pluie. L'Autrichien n'a eu besoin que de huit minutes dans le jeu décisif du troisième set pour se hisser en finale aux dépens de l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 140) 6-2, 2-6, 7-6 (7/4). Bautista Agut, 34 ans, remporte le 11e titre de sa carrière, le deuxième cette saison après celui de Doha. L'Espagnol disputait en Autriche la 21e finale ATP de sa carrière, la 3e en 2022 après celle perdue à Majorque. Cette victoire lui permettra de se retrouver 18e au classement ATP lundi. Misolic disputait sa première finale sur le circuit majeur, lui qui compte un titre sur le circuit Challenger, conquis en mai dernier à Zagreb. Il a également remporté six titres sur le circuit ITF. Il se consolera de sa défaite en bondissant de 70 places au classement ATP lundi. Il occupera la 135e place. (Belga)