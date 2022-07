ATP Umag - Les jeunes loups Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se disputeront le titre en finale

Carlos Alcaraz, numéro 5 mondial, défendra son titre dimanche au tournoi ATP 250 de Umag en Croatie. Il a dû s'employer 2h55 pour faire plier le qualifié italien Giulio Zeppieri (ATP 168) samedi en demi-finales de cette épreuve sur terre battue dotée de 534.555 euros. L'Espagnol a émergé 7-5, 4-6 et 6-3.

Grâce à ce 42e match victorieux de l'année, Alcaraz, 19 ans, jouera sa 6e finale en 2022. Il sera opposé à un autre Italien lui aussi un grand talent en devenir du tennis à 20 ans : Jannik Sinner. Celui-ci n'a pas tremblé dans sa demie face à son compatriote, lui aussi passé par les qualifications, Franco Agamenone (ATP 136). Il s'est imposé 6-1 et 6-3 après 1h26. Alcaraz ambitionne un 6e titre en carrière et un 5e cette année qui viendrait s'ajouter à ceux de Rio, de Barcelone et aux Masters 1000 de Miami et Madrid. Il a perdu la finale à Hambourg. Il est d'ores et déjà assuré de devenir 4e mondial à la place de Stefanos Tsitsipas, lundi, son meilleur classement à ce jour. Sinner jouera lui sa première finale en 2022. Il compte 5 titres ATP (Sofia en 2020, Melbourne 1, Washington, Sofia et Anvers en 2021) plus une finale perdue au Masters 1000 de Miami en 2021. Le bilan est de 1-1 dans les duels entre les deux joueurs. L'Espagnol a gagné au Masters 1000 de Paris-Bercy l'an dernier et l'Italien récemment en huitièmes de finale à Wimbledon. (Belga)