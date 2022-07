France: un incendie ralentit les TGV Méditerranée dans la Drôme

Un feu qui s'est déclaré en fin de matinée, au sud de Valence, à proximité de la ligne à grande vitesse reliant Lyon à la Méditerranée, perturbait la circulation des TGV samedi avec des retards pouvant aller jusqu'à 3 heures, a indiqué la SNCF.

Les TGV ont immédiatement été détournés sur la ligne classique, ce qui entraîne "des retards de 45 à 60 minutes", mais les trois rames déjà engagées auront de 2 à 3 heures de retard, a indiqué un porte-parole de la compagnie à l'AFP. Le feu, parti d'une aire de repos de l'autoroute A7 dans la commune d'Allan (Drôme), a été fixé après avoir brûlé 3 hectares, selon le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) de la Drôme. La SNCF attend 1 million de voyageurs dans ses TGV et Intercités en ce week-end de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens, l'un des plus chargés de l'année. (Belga)