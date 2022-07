Indycar - Alexander Rossi s'impose au Gallagher Grand Prix à Indianapolis

Alexander Rossi s'est imposé samedi dans la 13e des 17 manches du championnat Indycar automobile, le Gallagher Grand Prix disputé sur l' Indianapolis Motor Speedway. À l'issue des 85 tours de l'épreuve, l'Américain, qui s'était élancé de la 2e position sur la grille, a devancé à la moyenne de 184,2 km/h le Danois Christian Lundgaard de 3.5441 secondes et l'Australien Will Power de 14.8481 secondes. Le Suédois Felix Rosenqvist, auteur de la pole, a terminé 9e. Le Français Romain Grosjean a dû se contenter de la 16e place.

Au classement du championnat, Power prend la tête avec 431 points devant le Suédois Marcus Ericsson (422), 11e samedi, et l'Américain Joseph Newgarden (399), 5e de la course. Rossi, qui a enlevé son premier succès de l'année et le 8e de sa carrière en IndyCar, occupe la 8e place du championnat (318) La 14e manche se courra le 7 août à Nashville (Tennessee) à l'occasion du Music City Grand Prix. (Belga)