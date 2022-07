Jupiler Pro League - OHL, première équipe à aligner une deuxième victoire, prend la tête du classement

Contrairement à Charleroi et à Anderlecht, battus par l'Union Saint-Gilloise et le Cercle Bruges, OHL a signé samedi un deuxième succès d'affilée 2-0 face à Westerlo, samedi en début de soirée pour le compte de la 2e journée du championnat de Jupiler Pro League. Les Louvanistes sont les premiers à aligner deux victoires grâce à Jon Dagur Thorsteinsson (13e) et à Raphael Holzhauser (76e, pen). Seuls l'Antwerp, Zulte Waregem et le Club de Bruges peuvent aussi conserver le maximum de points à l'issue du week-end.

Le coach louvaniste Marc Brys a titularisé Kristiyan Malinov à la place de Joao Gamboa alors que son collègue Jonas De Roeck a reconduit le même onze. S'ils sont entrés plus vite dans le match, les visiteurs ont été assommés par Thorsteinsson, qui a devancé tout le monde sur un ballon mal renvoyé par Sinan Bolat lors d'un tir de Musa Al-Tamari (13e, 1-0) Westerlo a répliqué mais l'envoi d'Erdon Daci a touché la transversale (22e) et bien placé au second poteau, Kyan Vaesen a expédié le ballon dans le filet latéral (41e). En seconde période, les Louvanistes ont marqué le pas. Westerlo a même eu une belle occasion manquée par Pietro Perdichizzi (70e). Le défenseur campinois a joué un double mauvais tour à son équipe en se faisant exclure (75e) et en offrant un penalty à OHL (faute de main) que Holzhauser a transformé (76e, 2-0). Réduits à dix et menés 2-0, les promus n'étaient plus en mesure de revenir. (Belga)