Ladies European Tour/LPGA Tour - Lydia Ko rejointe par Céline Boutier en tête de l'Open d'Ecosse après le 3e tour

Il y a désormais deux leaders, la Néo-Zélandaise Lydia Ko et la Française Céline Boutier en tête de l'Open d'Ecosse de golf, comptant pour le Ladies European Tour et le LPGA Tour et doté de 2 millions de dollars, après le troisième tour disputé samedi sur le parcours du Dundonald Links golf-club d'Irvine-Troon.

Ko, qui a bouclé le tour en 71 coups, un sous le par, et Boutier, qui a eu besoin de 67 coups, totalisent 201 coups. Le duo compte uncoup d'avance sur la Canadienne Maude-Aimee Leblanc et l'Allemande Leonie Harm. - Classement après le 3e tour: 1. Céline Boutier (Fra) 201=65-69-67 -15 . Lydia Ko (N-Z) 201=65-65-71 3. Maude-Aimee Leblanc (Can) 202=67-69-66 . Leonie Harm (All) 202=67-68-67 5. Ji Eun-hee (CdS) 203=69-64-71, Lilia Vu (USA) 203=65-67-71; 7. Cheyenne Knight (USA) 204=69-68-67, Wichanee Meechai (Tai) 204=69-65-70; 9. Nasa Hataoka (Jap) 205=68-69-68, Ayaka Furue (Jap 205=69-68-68, An Na-rim (CdS) 205=66-70-69, Kim Hyo-joo (CdS) 205=67-68-70 (Belga)