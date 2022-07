Tour de Pologne - La 1re étape au sprint pour le jeune Néerlandais de Jumbo-Visma Olav Kooij, Jordi Meeus 3e

Olav Kooij a remporté au sprint la première étape du Tour de Pologne cycliste (WorldTour) disputée sur 218,8 km entre Kielce et Lublin samedi. Le jeune Néerlandais, 20 ans, de Jumbo-Visma endosse le premier maillot de leader au classement général.

Pour sa 12e victoire en carrière, Olav Kooij a devancé l'Allemand Phil Bauhaus (Barhain Victorious), 2e, et Jordi Meeus (BORA-Hansgrohe), 3e. Un groupe de cinq coureurs a composé l'échappée du jour, contrôlée par le peloton sur un parcours plat favorable aux sprinteurs. Le Polonais Kamil Malecki aura été le dernier à résister. Il sera repris à 7 km du but. Le sprint a été marqué par une chute collective au milieu du peloton à l'entame du dernier kilomètre. Olav Kooij ajoute une victoire en WorldTour, sa première, à son palmarès qui compte déjà un succès cette année au général du ZLM Tour et au Circuit de la Sarthe-Pays de Loire. Il a remporté aussi la première étape du Tour de Hongrie début mai. Dimanche, la 2e étape propose aux coureurs un tronçon de 205,6 km entre Chelm et Zamosc. Ce 79e Tour de Pologne s'achève vendredi. (Belga)