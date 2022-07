WTA Varsovie - Caroline Garcia face à Ana Bogdan en finale

La Française Caroline Garcia sera opposée à la Roumaine Ana Bogdan en finale du tournoi WTA 250 de Varsovie, joué sur terre battue et doté de 251.750 dollars, après les demi-finales disputées samedi en Pologne.

Après avoir éliminé la Polonaise Iga Swiatek, N.1 mondiale, en quarts de finale vendredi, Garcia, 45e mondiale et tête de série N.5, l'a emporté 6-1, 6-2 contre l'Italienne Jasmine Paolini, 58e mondiale et tête de série N.10 samedi. Garcia, 28 ans, va disputer dans la capitale polonaise la 12e finale de sa carrière sur le circuit et va tenter de remporter un 9e titre, le 2e cette année après celui conquis à Bad Homburg. En finale, la Française affrontera la Roumaine Ana Bogdan, 108e mondiale, qui s'est imposée 7-5, 7-5 contre l'Ukrainienne Kateryna Baindl, 190e mondiale, dans la première demi-finale plus tôt samedi. Bogdan, 29 ans, va disputer sa première finale sur le circuit. (Belga)