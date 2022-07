Christopher Nkunku désigné joueur de l'année par les journalistes allemands

Les récompenses individuelles s'enchaînent pour l'attaquant français de Leipzig Christopher Nkunku: après avoir été désigné par ses pairs joueur de la saison 2021-2022 en Bundesliga, il a été élu joueur de l'année 2022 par les journalistes allemands, dimanche.

Christopher Nkunku, qui a prolongé son contrat à Leipzig pour deux saisons jusqu'en 2026, a totalisé 134 points, soit six de plus que Robert Lewandowski, double tenant de la couronne et qui a quitté le Bayern après huit saisons à Munich pour le FC Barcelone. À la troisième place figure Kevin Trapp, le gardien de l'Eintracht Francfort, vainqueur de l'Europa League. "Je suis très honoré et je sais apprécier à sa juste valeur une telle récompense. Avant tout, je dois remercier mon équipe, mon entraîneur et tous les collaborateurs. Sans leur soutien, il aurait été impossible de réaliser une telle saison. Je regarde désormais vers l'avant", a commenté Nkunku, cité dans le communiqué de Kicker. Cette consultation annuelle est organisée depuis 1960 par le bi-hebdomadaire Kicker auprès des plus de 700 journalistes allemands de sport. Battu en Supercoupe d'Allemagne samedi soir par le Bayern (5-3), mais buteur sur penalty, Nkunku est le deuxième Français à inscrire son nom au palmarès de la prestigieuse récompense après Franck Ribéry, lauréat en 2008. À la mi-mai, lors d'une consultation auprès des joueurs et des entraîneurs de Bundesliga, le joueur de 24 ans formé au Paris Saint-Germain avait été désigné footballeur de la saison du championnat, grâce à ces 20 buts et 13 passes décisives en 34 matches. (Belga)