Circuit de Getxo - Premier succès chez les professionnels pour l'Espagnol Juan Ayuso

L'Espagnol Juan Ayuzo (UAE Emirates) a remporté le Circuit de Getxo (1.1) dimanche après 196,5 km de course entre Bilbao et Getxo en Espagne.

Ayuzo, 19 ans, s'est montré le plus rapide dans un sprint à quatre et a devancé l'Italien Andrea Piccolo (Drone Hopper-Androni Giocattoli), le Néerlandais Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe) et le Français Valentin Ferron (TotalEnergies). L'Espagnol, qui dispute sa première saison complète chez les professionnels, décroche ainsi le premier succès de sa carrière chez les pros. Cette année, il avait notamment terminé 4e du classement général du Tour de Romandie, où il avait remporté le classement du meilleur jeune, et 5e du général du Tour de Catalogne. Il succède au palmarès à l'Italien Giacomo Nizzolo. (Belga)