CSIO de Hickstead - Après 91 ans, Thomas offre la victoire à la Belgique au Grand Prix de Hickstead

Gilles Thomas, 24 ans, a offert à la Belgique une nouvelle victoire dans le prestigieux Grand Prix de Hickstead d'équitation, dimanche, après 91 ans et le succès de Jacques Misonne, sur The Parson, vainqueur de la King George V Gold Cup en 1931.

Associé au hongre de 14 ans Aretino, Thomas a été le plus rapide des quatre duos, qui n'ont pas commis de faute dans le barrage à huit. Le Britannique Harry Charles, sur Borsato, a échoué à trois secondes et la Brésilienne Marion Modolo Zanotelli, en selle sur Harwich, a pris la troisième place. Olivier Philippaerts (Le Blue Diamond) et Pieter Clemens (Malibu) ont également pris part à ce second tour, mais ils ont écopé respectivement de douze et vingt points de pénalité et ont terminé à la septième et huitième place. Koen Vereecke (Lector) et Wilm Vermeir (Enola Gay) ont abandonné au premier tour. Dans la finale du championnat pour les chevaux de 7 et 8 ans, Vereecke et son hongre de 8 ans Bonfois se sont classés cinquième avec quatre points de pénalité dans le barrage. La victoire est revenue à la Britannique Sally Golding et sa jument de 8 ans Spring Willow. (Belga)