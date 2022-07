Dario Gjergja reprend 18 joueurs pour ses matches de préparation en Finlande

Le sélectionneur des Belgian Lions a repris 18 joueurs pour se déplacer en Finlande où la Belgique disputera deux rencontres de préparation, a communiqué dimanche la fédération belge de basket.

Haris Bratanovic, Vrenz Bleijenbergh, Kevin Tumba, Alexandre Libert, Quentin Serron, Jean Salumu, Archange Izaw Bolavie, Loïc Schwartz, Maxime De Zeeuw, Pierre-Antoine Gillet, Ismael Bako, Hans Vanwijn, Jonathan Tabu, Jean-Marc Mwema, Roby Rogiers, Marshall Nelson, Manu Lecomte et Retin Obasohan s'envoleront lundi pour la Finlande. Deux rencontres de préparation sont prévues contre les Finlandais, les 5 et 6 août avant un retour en Belgique où un autre matche amical est prévu face à l'Allemagne, le 10 août au SportHal d'Alverberg à Hasselt. La Belgique prépare ses rencontres de qualifications pour la Coupe du monde 2023 le 25 août face à la Grande-Bretagne à la Mons.arena et le 28 août en Grèce, mais aussi l'Euro qui débutera le 1er septembre à Tbilissi en Géorgie. Les Belgian Lions joueront encore deux rencontres de préparation en Estonie les 12 et 14 août et une autre en France le 17 août. À l'Euro, la Belgique a été versée dans le groupe A qui se jouera à Tbilissi en Géorgie avec l'Espagne, le Monténégro, la Géorgie, la Turquie et la Bulgarie. Les joueurs de Dario Gjergja feront leur entrée le jeudi 1er septembre contre la Géorgie (19h00). Les quatre premiers du groupe seront qualifiés pour la phase finale qui aura elle lieu à Berlin en Allemagne. (Belga)