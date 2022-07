Incendie dans un studio à Anderlecht, aucun blessé

Un incendie s'est déclaré, dimanche après-midi, dans un studio situé rue Memling à Anderlecht. Il n'y a pas eu de victimes mais les dégâts sont importants, ont rapporté les pompiers de Bruxelles.Le feu a pris dimanche vers 12h00 au dernier étage d'un bâtiment comptant trois étages. Les pompiers, arrivés rapidement sur les lieux, ont réussi à éteindre le feu, mais le studio du troisième étage a subi d'importants dégâts à cause des flammes, tandis que les étages inférieurs, copieusement arrosés par les lances à incendie, sont à présent, eux aussi, rendus inhabitables. Des conduites de gaz et d'électricité ont par ailleurs été endommagées. Le studio du troisième étage était vide au moment de l'incendie, il n'y a donc pas eu de blessé, précisent les hommes du feu. La cause du sinistre n'est pas encore tout à fait claire. (Belga)