Ladies European Tour/LPGA Tour - La Japonaise Ayaka Furue remporte l'Open d'Ecosse

Grâce à un superbe dernier parcours en 62 coups, dix sous le par, la Japonaise Ayaka Furue a remporté l'Open d'Ecosse de golf, comptant pour le Ladies European Tour et le LPGA Tour et doté de 2 millions de dollars, dimanche à Irvine-Troon. Avec son total de 267 (21 sous le par), elle a devancé la Française Céline Boutier.

Au départ du quatrième tour, Furue occupait la neuvième place à quatre coups du duo de tête composé par la Néo-Zélandaise Lydia Ko et Céline Boutier. En signant dix birdies, la Japonaise, 22 ans a totalisé 267 coups. Déjà détentrice des sept titres sur le circuit japonais, Furue a remporté son premier succès sur le circuit européen et LPGA Tour. La Sud-Coréenne Kim Hyo-joo et l'Américaine Cheyenne Knight ont terminé à la troisième place à quatre coups. Lydia Ko, qui était en tête avec deux coups d'avance après le deuxième tour, a terminé cinquième après avoir bouclé le dernier parcours en 71 coups. - Classement final: 1. Ayaka Furue (Jap) 267=69-68-68-62 -21 2. Céline Boutier (Fra) 270=65-69-67-69 3. Kim Hyo-joo (CdS) 271=67-68-70-66, . Cheyenne Knight (USA) 271=69-68-67-67 5. Alison Lee (USA) 272=67-68-71-66, Lydia Ko (N-Z) 272=65-65-71-71; 7. Nasa Hataoka (Jap) 273=68-69-68-68; 8. Wichanee Meechai (Tha) 274=69-65-70-70; Lilia Vu (USA) 274=65-67-70-70, Maude Aimée Leblanc (Can) 274=67-69-66-72 (Belga)