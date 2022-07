Le mois de juillet le plus sec depuis 1885

Le mois de juillet qui est sur le point de se terminer a été le septième mois de l'année le plus sec depuis 1885, a indiqué dimanche midi le météorologue David Dehenauw au journal de 13h00 de RTL Info.

Il y a eu à peine 5 mm de pluie comptabilisés à Uccle, la station de référence de l'Institut royal météorologique, contre 3 mm en 1885. La moyenne normale en juillet avoisine les 70 mm de pluie, a expliqué David Dehenauw. On n'a par contre pas battu de record de sécheresse, car les mesures portent alors sur 90 jours. Pour le moment, c'est toujours la période mai-juillet 1976 qui le détient. Selon d'autres éléments du bilan climatologique de l'IRM, le record absolu de température enregistré en Belgique n'a pas non plus été battu ce mois-ci. Il remonte toujours au 25 juillet 2019, lorsqu'il y avait eu 41,8 degrés à Begijnendijk, dans le Brabant flamand. (Belga)