Neuvième titre en carrière de la Française Caroline Garcia

Caroline Garcia a remporté l'Open de Pologne de tennis, le tournoi WTA 250 joué sur terre battue et doté de 251.750 dollars, dimanche à Varsovie. En finale, la Française de 28 ans, 45e mondiale et 5e tête de série dans la capitale polonaise, a battu la Roumaine Ana Bogdan, 29 ans et 108e mondiale, qui jouait sa première finale sur le circuit WTA. Garcia s'est imposée 6-4 et 6-1 en à peine 1 heure et 21 minutes de jeu.

La Lyonnaise, qui disputait sa 12e finale, a décroché le 9e titre de sa carrière et le 2e en 2022 après celui de Bad Homburg, le 25 juin. Depuis ce tournoi allemand sur gazon Garcia a gagné 18 de ses 21 matches suivants et compte désormais 27 victoires en 2022 soit autant que sur l'ensemble de 2019 et 2021. Ses autres titres ont été enlevés à Bogota (2014), Strasbourg et Majorque (2016), Wuhan et Pékin (2017), Tianjin (2018) et Nottingham (2019). Garcia s'était illustrée dans la semaine en dominant en quarts de finale la N.1 mondiale qui jouait chez elle la Polonaise Iga Swiatek. (Belga)