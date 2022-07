Non-prolifération des armes nucléaires: la ministre Lahbib à l'ONU pour l'examen du TNP

La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR), se rend de dimanche à mardi à New York pour une visite de travail principalement consacrée à la Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) au siège des Nations unies, indiquent les Affaires étrangères dimanche dans un communiqué.

Ratifié par plus de 190 Etats, dont la Belgique, le TNP vise à réduire le risque que l'arme nucléaire se répande à travers le monde. Il est prévu que sa mise en oeuvre soit examinée tous les cinq ans. "Cette conférence sera l'occasion d'aborder les défis liés à la prolifération nucléaire dans des situations spécifiques telles que l'Iran et la Corée du Nord. Le rôle fondamental de la maîtrise des armements comme mesure de confiance sera également au cœur des débats", soulignent les Affaires étrangères. A l'occasion de son déplacement, Hadja Lahbib s'entretiendra avec de hauts responsables onusiens, comme la Secrétaire générale adjointe et Haute-Représentante pour les affaires de désarmement, Mme Izumi Nakamitsu, la directrice exécutive d'ONU Femmes, Mme Sima Bahous, et le sous-secrétaire général pour l'Europe, l'Asie centrale et les Amériques, M. Miroslav Jenca. La ministre rencontrera également plusieurs de ses homologues, présents à New York à l'occasion de la conférence sur le TNP. "Lorsque l'on examine la détérioration des relations entre les puissances mondiales et l'augmentation de l'importance des armes nucléaires dans le discours public, le défi formidable auquel est confrontée cette conférence apparait clairement", relève Mme Lahbib. "De manière générale, je profiterai aussi de cette visite pour passer en revue avec les responsables onusiens et plusieurs de mes homologues les dossiers de l'actualité et les sujets prioritaires pour la Belgique", conclut-elle. (Belga)