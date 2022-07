Une partie du stade où se tient le Wereld Muziek Concours évacuée en raison d'un incendie

Une partie du stade Roda JC de Kerkrade, aux Pays-Bas, a été évacuée dimanche après-midi en raison d'un important incendie qui sévissait dans un hôtel voisin. Les services de secours ont donné l'alerte car le stade accueille le Wereld Muziek Concours (WMC). Des fanfares et brass bands belges y participent notamment.Le feu s'est déclaré vers 16h30 sur le toit-terrasse de l'hôtel, d'une cause encore inconnue. Le personnel et les clients de l'hôtel ont réussi à se mettre à l'abri à temps, tandis qu'une partie des spectateurs du stade voisin, qui assistaient au WMC, ont dû être évacués. Personne n'a été blessé et les pompiers sont parvenus à maîtriser l'incendie vers 18h00. Le public a pu regagner les tribunes et le championnat pourra reprendre dès que les hommes du feu auront donné leur accord. L'hôtel doit cependant d'abord être contrôlé, a déclaré un porte-parole des pompiers. (Belga)