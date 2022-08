Delhaize retire une sauce Pesto Rosso de ses rayons

En collaboration l"Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), la firme Delhaize a décidé de retirer du marché son produit Pesto Rosso 190 g vendu sous sa marque en raison d'une possible migration de DEHP (phtalate de di-2- éthylhexyle) DEHP vers l'aliment.Le DEHP est un phtalate, une substance qui permet d'augmenter la flexibilité des plastiques. Dans les années 1990, il était utilisé comme plastifiant la plupart du temps, en étant ajouté à de nombreux matériaux de construction en PVC tels que les revêtements de sol en PVC. Il est aussi utilisé, entre autres, dans des parfums ainsi que dans des produits en PVC flexibles tels que rideaux de douche, tuyaux d'arrosage, couches culottes, films et récipients plastiques. Sans préciser le degré de toxicité de cette substance, l'enseigne Delhaize demande à ses clients de ne pas consommer le produit et de le ramener au magasin, où il sera remboursé. Le produit a été commercialisé entre le 19 mai et le 10 juin derniers. Delhaize précise avoir retiré des rayons tous les produits concernés et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur. Selon Delhaize, les autres produits du même assortiment ne sont pas concernés et peuvent être consommés en toute sécurité. (Belga)