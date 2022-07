Des tensions dans le nord du Kosovo

La situation était tendue dimanche dans le nord du Kosovo, où vivent majoritairement des Serbes. Des militants serbes ont dressé des barricades et des personnes ont également tiré sur la police kosovare. Personne n'a été blessé, a rapporté la police de Pristina, la capitale du Kosovo. Deux passages frontaliers ont été fermés.Les tensions s'intensifient depuis que les autorités kosovares ne reconnaissent plus les documents d'identité serbes aux postes-frontières. Les Serbes qui se rendent au Kosovo doivent échanger leurs pièces d'identité et leur plaque d'immatriculation contre une kosovare. Selon le Kosovo, il s'agit d'une mesure fondée sur le principe de réciprocité. Les citoyens kosovars doivent depuis longtemps demander un document provisoire lorsqu'ils franchissent la frontière avec la Serbie, car les autorités serbes ne reconnaissent pas les papiers kosovars. Des militants serbes ont dressé dimanche des barricades dans le nord du Kosovo sur les routes d'accès à deux points de passage frontaliers avec la Serbie, à Jarinje et Bernjak. Finalement, la police les a elle-même fermés. Le Kosovo a été en proie à un conflit sanglant entre 1998 et 1999 qui a opposé, dans ce qui était à l'époque une province du sud de la Serbie, la guérilla indépendantiste aux forces serbes. Le conflit a fait 13.000 morts. Les passages frontaliers entre la Serbie et le Kosovo, territoire de 1,8 million d'habitants peuplé à majorité d'Albanais, sont désignés comme "passages administratifs" par Belgrade qui ne reconnaît pas l'indépendance que son ancienne province a proclamée en 2008. (Belga)