Euro de cyclisme - Fabio Jakobsen et Lorena Wiebes atouts N.1 des Pays-Bas à Munich

Fabio Jakobsen et Lorena Wiebes seront de premiers atouts des Pays-Bas lors des épreuves de cyclisme en ligne masculine et féminine des championnats d'Europe de cyclisme de Munich. Sur le parcours plat dessiné en Bavière, le sprinteur et la sprinteuse bénéficieront autour d'eux d'une sélection dessinée à leur service.

Koos Moerenhout a choisi pour la course du 14 août à côté de Jakobsen, Jos van Emden, Danny van Poppel, Daan Hoole, Nils Eekhoff, Pascal Eenkhoorn, Jan Maas et Elmar Reinders. "Avec cette forte équipe, nous pouvons bien épauler Fabio et nous voulons le placer le mieux possible en vue du sprint massif", a déclaré Moerenhout. Dans le contre-la-montre, le 17 août, van Emden visera le top 10. La sélectionneuse Loes Gunnewijk a retenu en vue de la course du 21 août outre Wiebes, Ellen van Dijk, Riejanne Markus, Demi Vollering, Charlotte Kool, Floortje Mackaij, Jeanne Korevaar et Anouska Koster. "Lorena Wiebes est actuellement l'une des femmes les plus rapides du peloton. Pendant le Tour de France Femmes, elle a remporté deux victoires d'étape de cette manière", a expliqué Gunnewijk. "Nous visons deux médailles d'or", a-t-elle ajouté, faisant allusion à l'épreuve contre-la-montre du 17 août où la championne du monde de la spécialité van Dijk sera là aussi favorite. Markus sera également au départ de l'effort en solitaire contre le chrono. (Belga)