Le président Tebboune évoque une adhésion de l'Algérie aux BRICS

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a évoqué dimanche soir la possibilité que l'Algérie adhère aux BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). "Les BRICS nous intéressent, car ils permettent de s'éloigner de l'attraction des deux pôles", a-t-il déclaré."Ils constituent une force économique et politique", a ajouté M. Tebboune, dans un entretien télévisé. Il a en outre souligné qu'il ne fallait pas "devancer les événements", mais qu'il y aurait "de bonnes nouvelles". "Il faut des conditions économiques" pour intégrer les BRICS et l'Algérie remplit une bonne partie de ces critères , a-t-il fait valoir. Le président Tebboune a participé à la fin juin par visioconférence au sommet des BRICS. Il avait mis en avant "l'approche de l'Algérie concernant l'impérative instauration d'un nouvel ordre économique, où régneront parité et équité entre pays", selon un compte rendu de l'agence officielle APS. (Belga)