Le vaccin contre le papillomavirus dorénavant remboursé pour les garçons jusqu'à 18 ans

Depuis ce 1er août, les garçons ont également la possibilité de se faire vacciner gratuitement contre le papillomavirus (HPV) jusqu'à leurs 18 ans.La mesure fait suite à une décision de justice de mars dernier dénonçant le fait que la gratuité du vaccin n'était accordée jusqu'à 18 ans qu'aux seules filles. Selon la réglementation en place, les filles et les garçons peuvent se faire vacciner gratuitement via le programme scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et ce jusque l'âge de 15 ans. Au-delà de cet âge, seules les filles pouvaient bénéficier du remboursement de leur vaccin, et ce jusque 18 ans. Pour les garçons, ce remboursement n'existait pas jusqu'à ce jour. Ils devaient en conséquence payer de leur poche jusqu'à 400 euros pour se faire immuniser. Les HPV sont responsables de la majorité des cancers de la bouche, la gorge, l'anus et le pénis. La vaccination permet de se protéger contre certaines souches du papillomavirus. Un jeune garçon avait récemment porté plainte pour dénoncer le fait que, contrairement aux filles de son âge, il n'avait pas droit au remboursement de ses vaccins. Il avait été soutenu dans son action par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, l'association O'YES et un groupe d'experts sur la lutte contre les HPV. (Belga)