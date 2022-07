Nouveaux incendies dans le sud-est de la France

De nouveaux incendies ont touché le sud-est de la France dimanche, avec 350 hectares brûlés dans le Gard où un pompier a été gravement blessé et près de Marseille, provoquant des coupures partielles d'autoroutes en raison des fumées.

Au sud de Nîmes, l'incendie a provoqué un important panache de fumée qui a nécessité la fermeture partielle de l'autoroute A9, qui dessert l'Espagne. Elle a rouvert à 19H30, a annoncé la société d'autoroute Vinci. "Nous avons bon espoir d'arriver à fixer (contenir) le feu d'ici demain", a déclaré dimanche soir le commandant William Borelly, même si à la tombée de la nuit, les avions et l'hélicoptère bombardiers d'eau ont dû arrêter leurs largages. Quatre pompiers ont été blessés dont un grièvement, hospitalisé pour des brûlures, selon le colonel Agrinier qui coordonne les opérations sur place. A une vingtaine de kilomètres de Marseille, deuxième ville de France, un incendie a été "fixé" dans la soirée après avoir parcouru 35 hectares, selon le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis). La France est à la veille d'un nouvel épisode de canicule, avec 35 à 39°C attendus lundi dans le sud du pays. Le pic de chaleur est attendu pour mercredi avec des maximales souvent supérieures ou égales à 35°C et des pointes à 39 ou 40 degrés dans le sud-ouest. (Belga)