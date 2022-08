Nucléaire iranien - L'Iran affirme attendre de nouvelles négociations sous peu

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Nasser Kanaani a affirmé lundi que Téhéran était prête à reprendre les négociations au sujet de son programme nucléaire, parlant de "messages importants" reçus ces derniers jours. "Bientôt", l'opportunité de mener de "nouvelles négociations" se présentera, a-t-il indiqué, s'exprimant à Téhéran.Le porte-parole n'a pas été plus précis quant au programme et au calendrier de ces négociations à venir. Les négociations visant à faire revenir les Etats-Unis et l'Iran aux termes de l'accord de Vienne (2015) sont en réalité au point mort depuis mars dernier. Mais le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a récemment indiqué avoir soumis aux deux parties une proposition de compromis, pas "parfaite" mais indispensable selon lui pour éviter une "dangereuse crise nucléaire". Le négociateur iranien Ali Bagheri a tweeté que l'Iran est "prêt à mener les négociations vers leur conclusion, à court terme". Les points de divergence entre Washington et Téhéran incluent la levée totale des sanctions américaines ré-introduites sous Donald Trump, et le statut des Gardiens de la Révolution islamique, listés comme organisation terroriste par les Etats-Unis. L'accord de Vienne visait à encadrer le programme nucléaire iranien, imposant des limites pour éviter que Téhéran ne se dote de l'arme atomique, en échange de la levée des sanctions internationales. (Belga)