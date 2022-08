Une voiture percute une borne et provoque une fuite de gaz à Court-Saint-Étienne

Un véhicule a provoqué une fuite de gaz, en percutant une borne lors d'une embardée, lundi soir, à Court-Saint-Étienne, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.Les pompiers brabançons wallons du poste de Wavre ont été appelés à intervenir, lundi peu avant 18h00, dans l'avenue des Combattants, à Court-Saint-Étienne. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté une borne de gaz de distribution, avant de terminer sa course sur le toit. L'occupant de la voiture a été légèrement blessé. La voirie a été fermée à la circulation et l'intervention des services de l'opérateur des réseaux de gaz et d'électricité (Ores) a été requise. (Belga)