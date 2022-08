West Ham possible pour Anderlecht et la Fiorentina pour l'Antwerp en cas de qualifications

Anderlecht et l'Antwerp, s'ils parviennent à respectivement écarter les Norvégiens de Lilleström et les Estoniens de Paide, connaîtront mardi (14h00) la suite de leur parcours en barrages de la Conference League.

L'UEFA a déterminé la formule du tirage au sort pour ce dernier tour - prévu en aller-retour les 18 et 25 août - avant de rejoindre la phase de poules. Ainsi si Anderlecht passe le cap de Paide, aller le 4 août en Estonie, retour le 11 août à Bruxelles, les Mauves de Felice Mazzu seront opposés soit à West Ham soit à l'un des vainqueurs des quatre matches suivants: KuPS Kuopio (Fin) - Young Boys Berne (Sui) Dundee United FC (Eco) - AZ Alkmaar (P-B) Molde FK (Nor) - Kisvarda FC (Hon) Fenerbahçe SK (Tur) - FC Slovácko (Tch) L'Antwerp pour sa part devra écarter Lilleström avec un match aller en Norvège le 4 août et le retour en Belgique le 11 août pour affronter soit la Fiorentina, soit le vainqueur de l'un des trois matches suivants: Brøndby IF (Dan) - FC Bâle 1893 (Sui) Breidablik (Isl) - ?stanbul Ba?ak?ehir FK (Tur) Apoel FC (Chy) - Kyzylzhar Petropavlovsk (Kaz) Les vainqueurs de ces barrages rejoignent la phase de poules de la Conference League dont le tirage au sort aura lieu le 26 août qui pourrait concerner La Gantoise si les Gantois sont battus dans leur barrage du troisième tour qualificatif de l'Europa League dont le tirage au sort a lieu aussi mardi (13h00). (Belga)