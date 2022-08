Challenger Pro League - Le SK Beveren recrute Sander Coopman pour un an

Le SK Beveren a recruté le milieu offensif Sander Coopman. Le joueur flandrien de 27 ans a signé un contrat d'une saison au Freethiel, a annoncé mardi le club waeslandien de Challenger Pro League.

Coopman a été formé principalement à Zulte Waregem et au Club de Bruges. Il a fait ses débuts dans l'équipe première des Blauw-Zwart mais n'a jamais pu vraiment percer. De 2016 à 2018, le club brugeois l'a loué à Zulte Waregem, avant de le transférer à Ostende en 2018. Après une saison, Coopman a quitté la ville côtière pour l'Antwerp, où il n'a joué que 13 matches en raison de blessures. "Tant le SKB que Coopman sont prêts à écrire un nouveau chapitre ensemble", a déclaré Beveren sur son site. Le CEO du club beverenois, Antoine Gobin, s'est réjoui de l'arrivée de Coopman. "Dès que Sander a commencé à s'entraîner avec nous, nous avons pu observer ses qualités. Il a connu beaucoup de malchance ces dernières années et nous sommes heureux d'avoir trouvé un joueur avide de jouer et motivé. Nous sommes ravis qu'il souhaite franchir la prochaine étape de sa carrière avec nous et qu'il fasse partie de notre famille jaune et bleue." (Belga)