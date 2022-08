Deux appartements inhabitables à la suite d'un incendie à Uccle

Un incendie s'est déclaré dans un immeuble à Uccle, mardi en début de soirée, selon les pompiers de Bruxelles. Il n'y a pas de victime, mais deux appartements sont inhabitables.Le feu a pris dans un immeuble de la rue Olivier Strebelle à Uccle, peu après 17h00, plus précisément sur la terrasse d'un appartement. Il s'est ensuite propagé à l'isolation de la façade. Les pompiers de Bruxelles ont dû percer des trous dans la façade pour parvenir à maîtriser le feu et l'éteindre complètement. L'incendie était sous contrôle peu avant 19h00. Aucune victime n'est à déplorer, mais les appartements des premier et deuxième étages sont momentanément inhabitables. La cause exacte de l'incendie reste à déterminer. (Belga)