Le tourisme en Grèce retrouve des couleurs

La Grèce est redevenue une destination très prisée des vacanciers, avec des chiffres qui dépassent ceux d'avant la pandémie, s'est félicité mardi le ministre du Tourisme, Vassilis Kikilias, sur la chaîne publique ERT.

Pas moins de 3,5 millions de touristes ont atterri dans les aéroports grecs en juin, soit plus de trois fois plus qu'un an auparavant. Les chiffres actuels pourraient faire de cet été 2022 un record, effaçant ainsi des tablettes la saison 2019, lors de laquelle 33 millions de voyageurs avaient visité le pays. Soit l'équivalent du triple de sa population. Selon le ministre, la Grèce n'a pas souffert de l'absence des touristes russes. Les pays des Balkans ont été fortement représentés parmi les vacanciers. Le gouvernement tente également de promouvoir le pays comme destination d'hiver, notamment auprès des Allemands et des Scandinaves. (Belga)