Pierre Straet en finale du concours de la perche à Cali

Pierre Straet s'est qualifié pour la finale du concours du saut à la perche lors de la deuxième journée des championnats du monde d'athlétisme pour les moins de 20 ans mardi à Cali, en Colombie.

Pierre Straet (Herve AC), 19 ans, dispose d'un record personnel à 5m20 mais l'Olnois s'est arrêté à 5m05 en qualifications avant de manquer trois essais à 5m20. Il fallait franchir 5m35 ou figurer parmi les 12 meilleurs pour aller en finale, c'est la deuxième option qui prévaut. Pierre Straet avait franchi 4m60 à son deuxième essai puis 4m75 et 4m90 à son premier essai et enfin 5m05 à sa troisième tentative pour se classer 12e des qualifications. Ils seront 13 perchistes en finale jeudi (22h05 belges). Pour éviter les surcharges, Zoé Laureys, médaillée d'argent sur 400m haies à l'Euro U18 à Jérusalem au début du mois de juillet, n'a finalement pas fait le déplacement en Colombie pour disputer les séries du 400m haies mardi où elle était inscrite. En décathlon, après l'abandon la veille de Thomas Van der Poel (genou), Elie Bacari reste seul Belge en piste. Le jeune Louvaniste, 18 ans, a couru le 110m haies, 6e des dix épreuves au programme, en 13.96, son record personnel (2e), puis a lancé le disque à 36m61, son meilleur lancer cette année (4e) pour occuper la 9e place avec 5.510 points avant la perche prévue encore dans cette session matinale (locale). Le javelot (21h50 heure belge) et le 1.500m (00h30) clôtureront ensuite dans la nuit l'épreuve multiple. La nuit verra aussi Andreas De Lathauwer disputera la finale au poids (00h15 heure belge). (Belga)