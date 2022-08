Du monde aux centres de contrôle technique sans rendez-vous en Flandre

Les centres de contrôle technique en Flandre où il ne faut plus prendre rendez-vous étaient à nouveau pris d'assaut mercredi, indique le Goca Vlaanderen. Les Wallons et Bruxellois sont aussi nombreux à s'y rendre, le choix d'un centre étant libre. Au sud du pays et à Bruxelles, les visites se font uniquement sur rendez-vous depuis la pandémie.

Dans le Limbourg, à Anvers et dans la partie est du Brabant flamand, le contrôle technique sans rendez-vous a toujours été possible. En Flandre orientale et occidentale et à l'ouest du Brabant flamand, ce n'était plus le cas depuis la crise sanitaire. Mais depuis cette semaine, dans ces provinces, les contrôles sans rendez-vous sont à nouveau possibles un jour par semaine. L'objectif est de réaliser 20% des contrôles sans rendez-vous. Mais depuis ce changement, les centres sont débordés, ce qui engendre une charge de travail importante et des files d'attente. Le Goca conseille aux automobilistes d'anticiper et de prendre rendez-vous sans attendre l'invitation à s'y rendre. Les personnes qui préfèrent se rendre au centre sans rendez-vous sont invitées à consulter au préalable les webcams et le site internet des stations de contrôle technique. (Belga)