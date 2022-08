Challenger Pro League - Maxime Delanghe quitte le PSV pour le Lierse

Maxime Delanghe, 21 ans, va poursuivre sa carrière de gardien de but au Lierse, en D2 belge. Il quitte le club néerlandais du PSV Eindhoven et a signé un contrat d'une saison, avec une option d'un an, au Lisp.Delanghe, formé par Anderlecht et le PSV en équipes d'âge, est repris dans le noyau des internationaux U21. Il a joué 33 matches pour les 'Jong PSV'. Delanghe a fait partie durant deux années du noyau A du club néerlandais, avec 26 sélections lors de la défunte saison. (Belga)