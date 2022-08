Conference League - Anderlecht s'impose 0-2 contre Paide en match aller du 3e tour de qualification

Anderlecht a lancé sa campagne européenne par une victoire 0-2 face aux Estoniens de Paide Linnameeskond, jeudi, à Talinn, au 3e tour de qualification de la Conference League. Lior Refaelov (10e) et Fabio Silva (40e) ont inscrit les buts bruxellois.

Anderlecht commençait parfaitement la rencontre. Dès la 10e minute, Francis Amuzu centrait de la gauche, le ballon arrivait au second poteau où surgissait Lior Refaelov, qui ouvrait le score. Après des occasions pour Kristian Arnstad (20e) et Fabio Silva (22e), les Bruxellois doublaient la mise en fin de première période. Lancé par Refaelov, Silva se retrouvait devant le gardien Mihkel Aksalu, qu'il trompait d'une balle piquée (40e). En seconde période, Hendrik Van Crombrugge se montrait attentif pour sortir dans les pieds de Siim Luts (56e) pour sur un tir de Bubacarr Tambedou (63e). Monté au jeu, Sebastiano Esposito, lancé par Marco Kana, trouvait un excellent Aksalu sur sa route (86e) Le match retour se jouera jeudi prochain (20h00). En cas de qualification, le RSCA affrontera en barrages le vainqueur du duel entre les Finlandais de KuPS et les Suisses des Young Boys. Le match aller a tourné à l'avantage des Young Boys (0-2). Éliminé par les Néerlandais de Vitesse Arnhem lors des barrages la saison dernière, le RSCA n'a plus disputé une phase de groupes d'une compétition européenne depuis l'Europa League 2018-2019. (Belga)